التصريح بدفن جثة فتاة عثر عليها داخل شقتها ببولاق الدكرور

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة فتاة عثر عليها متوفية داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، بعد مناظرة جثتها وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



وكشفت التحريات أن السبب وراء وفاة الفتاة والتى تدعى "ملك.أ" تبلغ من العمر 17 سنة، هو تناولها مادة سامة بسبب مرورها بأزمة نفسية فأدى ذلك إلى مصرعها.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لفتاه والسبب في وفاتها تناولها لمادة سامة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بدفنها