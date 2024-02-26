دفن جثة مزارع توفي إثر حادث مروري بحدائق أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول مصرع مزارع صدمته سيارة مسرعة بحدائق اكتوبر، وأجرى فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية لجثته، عقب ورود تقرير من الطب الشرعي بفحص جثمانه ومن ثم التصريح بدفنه، والتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالحادث المأساوي، حيث اصطدمت سيارة نقل بالمزارع أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن وفاته على الفور، تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث لاستكمال التحقيقات.

بحسب التحريات الأولية، كان المزارع يعبر الطريق عندما صدمته سيارة مسرعة، ما أدى إلى وفاته على الفور، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.