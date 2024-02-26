وفاة شابين من الفيوم في غرق معدية بمنشأة القناطر

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قريتي العجميين والنصاريه التابعين لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بعد وصول نبأ وفاة اثنين من أبنائهم: وهم أيمن احمد احمد محمود 26 عاما ومحمد محمود عبد التواب 17 عاما، في غرق معدية نقل العمال بقرية نكلا بمنشأة القناطر .

وقال أحمد خالد، أحد أهالي قرية العجميين بالفيوم بأن أيمن أحمد، أحد ضحايا عبارة نكلا بمحافظة الجيزة، عريس جديد تزوج من عشرين يوما، وذهب كغيره من الشباب للبحث عن أكل عيشه، إلا أنه فقد خلال غرق العبارة صباح اليوم.

هذا وخيم الحزن على أهالي قرية النصارية التابعة لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، بعد غرق عبارة نيلية كانت تقل عددًا من المواطنين، وكان بينهم أحد أبناء القرية.

وقال حسام طه أحد أبناء قرية النصارية لقد تلقينا اتصالا منذ قليل بوفاة محمد محمود عبد التواب أحد أبناء القرية الموجودين علي متن العبارة حتى تلقت أسرته خبر وفاته.

وأوضح أن عائلة الشابين تنتظر وصول جثمانيهما إلى محافظة الفيوم، حتى تشييعهما إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة بمحافظة الفيوم.