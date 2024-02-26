خبير يكشف سبب انتشار صناعة المحتوى في الفترة الأخيرة

قال محمد كاظم، خبير السوشيال ميديا وصناعة المحتوى، إن صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وتطورت بأشكال مختلفة لتصل إلى جمهورها الذي يتلقى هذا المحتوى، إلى أن اعتبرها البعض مهنة لكسب المال، وبدأ في مسيرة العمل في السوشيال ميديا ليقدم محتوى يهم المتابعين.

وأضاف “كاظم”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة والناس”، أن هناك نصائح مهمة لتقديم محتوى جيد ينال إعجاب المتابعين، وعلى رأسها انتقاء موضوع أو اهتمام معين يعد خطوة مهمة عندما يتعلق الأمر بإنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تيك توك وانستغرام، حيث يساعد ذلك في جذب الجمهور الذي يهتم بالمحتوى الذي تقدمه.

وأوضح أنه يمكنك تتبع الطريقة نفسها إذا كنت مهتما بالطعام، حيث يمكنك إنشاء فيديوهات حول وصفات أو مراجعات للمطاعم. وإذا كنت مهتمًا بالسفر، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو عن رحلاتك أو نصائح السفر، مؤكدا على أهمية أن يكون المحتوى إبداعيًا ومميزًا نظرًا للمنافسة الشديدة على تيك توك وإنستغرام، لذلك يجب أن تكون طريقة عرضك مميزة ومختلفة، وهذا سيساعدك على الفرق بينك وبين الآخرين، ويمكنك استخدام الفيديوهات أو الصور أو النصوص، ويفضل أيضًا استخدام المؤثرات الصوتية أو الرسوم المتحركة لإضافة لمسة خاصة إلى المحتوى.

وشدد على أهمية التفاعل مع متابعيك على تطبيقي تيك توك وإنستغرام، حيث يمكن أن يساعد ذلك في بناء علاقات مع الجمهور وزيادة التفاعل، ويمكن الرد على تعليقات المتابعين والإجابة على أسئلتهم، بالإضافة إلى التفاعل مع التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة.

ونصح بأهمية التفاعل مع الأحداث اليومية في مقاطع الفيديو الخاصة بك، وهذا سيساعد في جذب انتباه المشاهدين وزيادة التفاعل على سبيل المثال، ويمكنك إنشاء فيديو يناقش حدثًا كبيرًا في العالم أو يشارك في اتجاه جديد على وسائل التواصل الاجتماعي.