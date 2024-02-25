محمود فوزي: لمسنا من رئيس الوزراء تأكيد واحترام الحكومة للحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن لقاء اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان لقاءًا طويلًا ووديًا وتركز على 3 موضوعات، أولها وضع خطة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتركيز على المخرجات الاقتصادية للحوار الوطني، وتم التطرق للحديث عن الجلسات المقبلة في الحوار الوطني.

وأوضح "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الحكومة كانت تتابع وعن قرب كل ما يحدث في الحوار الوطني، مؤكدا أن الخطة التي تقدمت بها الحكومة تتضمن جهة التنفيذ والمخرجات ووقت التنفيذ، والحكومة عملت ترجمة لهذه المستندات باللغة الإنجليزية وإتاحته للجميع، قائلا: "ما لمسناه من الدكتور مصطفى مدبولي هو تأكيد واحترام الحكومة للحوار الوطني".

وأشار إلى أنه تم إنشاء لجنة مشتركة من أعضاء الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني للاجتماع دوريًا، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث خلال لقاء اليوم عن بعض الأبعاد المتعلقة بمشروع تنمية "رأس الحكمة" واللافت للنظر أن جميع أعضاء مجلس الأمناء الحوار الوطني أشادوا بهذه الصفقة.

وتابع: "انعقاد الاجتماع على خلفية إبرام صفقة رأس الحكمة أعطى أجواء من الطمأنينة والهدوء للاجتماع"، مشددًا على أن رئيس الوزراء سيحضر اجتماعات اللجنة المتابعة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، منوهًا بأن الحكومة لا تريد التوقف عند صفقة رأس الحكمة وهناك المزيد من الخطوات.