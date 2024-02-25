«المالية» تكشف مصير الأموال المستردة للدولة

كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن جهاز إدارة الأموال المستردة يدير أصول ضخمة ولكنها متغيرة.

وتابع خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن هناك تقديرات مختلفة بشأن قيمة وحجم الأصول التى يديرها جهاز إدارة الأموال المستردة

وأردف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن منح القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة.

وأضاف أنه لم يكن هناك حصر للأصول التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة لتشتت جهات الإدارة، موضحًا أن جهاز إدارة الأموال المستردة هو الذراع التنفيذي بشأن الأموال التى آلت ملكيتها للدولة.

واستطرد الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن الجهاز يدير الأموال المستردة والمصادرة والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أن القانون يتيح التعاقد مع شركات فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز، مشيرا إلى أن تشكيل جهاز إدارة الأموال المستردة سيكون على المستوى الاستراتيجي.

