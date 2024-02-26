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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

أمانة المتابعة والتواصل المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمناء المحافظات لبحث متابعة وتقييم أداء الفعاليات

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عقدت أمانة المتابعة والتواصل الإجتماعي المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد عبد السلام السنوسي، اجتماعها التنظيمي، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، في مقر الأمانة العامة للحزب الرئيسي.

جاء ذلك بحضور، أعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، والأمناء المساعدين في أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي المركزية وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء أمانة المتابعة في المحافظات.

استعرض الاجتماع خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وعرض نموذج متابعة وتقييم أداء فعاليات حزب مستقبل وطن في المحافظات، وتحليل وقياس أداء الأمانات، وتقارير الرأي العام.

وشهد الاجتماع، نقاشا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، وعدد من الملفات والقضايا ومناقشة كافة الأراء والمقترحات، في إطار خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المستقبلية علي مستوي المركزية والمحافظات.

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