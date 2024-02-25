أحمد فكرون: تلقيت عدة عروض من أندية بالدوري المصري

قال أحمد فكرون، لاعب نادي أهلي بنغازي، إنه تلقى عرضًا من عدة أندية مصرية للعب وسط صفوفها الصيف المقبل، معربًا عن تمنيه باللاعب في الدوري المصري لما يشهده من منافسة قوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الماتش”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه بدأ اللعب في الأهلي وانتقل بعدها منتخب ليبيا، وظل معهم، وبعدها حانت الفرصة للاحتراف بتركيا منذ 3 سنوات.

وأوضح أنه لعب لنادي كافكلي اسبور، وحصل علي أفضل لاعب أجنبى في عام 2022، وساهم مع فريقه في 14 هدفاً وأحرز منهم 5 أهداف مع العلم أنه في الأصل مدافع، مشيرًا إلى أنه مع منتخب ليبيا حالياً ولعب معهم مباراتين، وساهم في هدفين.

واختتم حديثه قائلًا: "أحلم بالاحترف في الدوري الإنجليزي وأكون أفضل وسط في العالم واعمل اسم وتاريخ لنفسي".