زيلينسكي: خطة سلام مع روسيا العام الجاري

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن العمل مع شركاء أوكرانيا على صياغة خطة سلام وتسليمها إلى روسيا في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عامين على الصراع الروسي الأوكراني إن بلاده لا يمكن أن تخسر المبادرة الدبلوماسية، معربا عن أمله في عقد قمة سلام في سويسرا في وقت لاحق من العام.

وأشار إلى رغبته في عقد قمة ثانية في مكان آخر خارج أوروبا، مع توقع المزيد من المعلومات خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.

وعن الحاجة إلى أسلحة طويلة المدى، أبدى زيلينسكي تفاؤله بشأن الرد الأخير من شركاء بلاده، مؤكدا إدراك الولايات المتحدة لسرعة حاجة أوكرانيا للمساعدات.

وبشأن التفاوض مع بوتين، رفض زيلينسكي ذلك، مؤكدا أن خسارة الحرب تعني عدم وجود أوكرانيا.

وعن التخلي عن الأراضي، قال زيلينسكي إن الضغط الروسي قوي، مع خسارة أوكرانيا نحو 100 إلى 150 مترًا، لكن الأهم هو عدم خسارة الأشخاص.

وأكد أن العام الجاري هو عام الإنجاز لأوكرانيا، مع وجود خطة واضحة لهجوم جديد، وضرورة تحسين تناوب القوات وإعداد الاحتياط بشكل أفضل.

وأشار إلى أن أصعب مرحلة هي الحفاظ على الوحدة، مؤكدا أن انهيارها من الداخل والخارج سيكون أضعف لحظة.