أستاذ عبري: دولة الاحتلال تُهدد السلام البارد مع مصر بسبب مذابح غزة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن هناك برنامج لأحد الأحزاب الإسرائيلية على تهجير الشعب الفلسطيني من فلسطين، من خلال ضرب محور صلاح الدين، وبالتالي تحدث حركة نزوح جماعي، مما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف "أنور"، خلال حواره مع الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجانب الإسرائيلي يسعى لمهاجمة رفح، وبعد رفض مصر مخطط التهجير بدأ الحديث عن إخلاء السكان من رفح قبل الهجوم، مضيفًا أن دولة الاحتلال في حاجة للجانب المصري لإجراء مفاوضات الإفراج عن الأسرى، وإجراء ترتيبات ما سيحدث في قطاع غزة بعد إنتهاء الحرب، خلاف أن دولة الاحتلال تسعى للاندماج في المنطقة سواء مع المغرب أو الدول العربية، من خلال الحديث على تجربة السلام مع القاهرة.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال تُهدد السلام البارد مع مصر، بسبب المذابح التي تحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تتحدث عن قيام المقاومة بارتكاب موبقات في دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر، ناسيًا ما ارتكبه الاحتلال قبل السابع من أكتوبر ضد الشعب الفلسطيني من انتهاكات عديدة.