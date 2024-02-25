أستاذ عبري: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن القاهرة ضغطت من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث قامت بإحضار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيروش إلى معبر رفح، لكي تعلمه بأن الاحتلال يرفض دخول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، وبعد ذلك نجحت الضغوط المصرية في إدخال المساعدات بشكل تدريجي.

وأضاف "أنور"، خلال حواره مع الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عدد المساعادت التي تصل لقطاع غزة تقدر بـ200 شاحنة يوميا، وهذا العدد قليل للغاية، خاصة وأن أعداد الشاحنات في الأوقات العادية تصل لـ500 شاحنة، مضيفًا أن هناك ضرورة لإجبار الجانب الإسرائيلي على التراجع عن فكرة إجبار الشعب الفلسطيني للهجرة خارج قطاع غزة، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي يحاول التخلص من سكان قطاع غزة، تحت الحديث عن أن التخلص سيكون مؤقتًا، مشيرًا إلى أن مصر لا يمكن أن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن تقبل بحدوث هذا المخطط بالتحديد على حساب مصر.