أستاذ عبري: الدور المصري تاريخي ومحوري وأساسي في دعم فلسطين

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الفيتو ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة في مجلس الأمن مؤخرًا، وهذا جعل أمريكا تقف وحيدة ضد الرغبة العالمية لوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك انتقادا كبيرا لموقف الولايات المتحدة من الداخل، خاصة وأن دافعي الضرائب يرون أن أموالهم تدفع لشن الحرب على الأبرياء.

وأضاف "أنور"، خلال حواره مع الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الأخبارية"، أن الدور المصري تاريخي ومحوري وأساسي في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ما حدث مؤخرًا زاد من وعي الشعب المصري بصورة كبيرة عن القضية الفلسطينية، خاصة وأن الفترة المقبلة شهدت قيام بعض الأطفال بإرسال رسائل تدين القوى الداعمة لدولة الاحتلال.

وأوضح أن المواقف السياسية للقيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية مشرفة، لأنها تسعى لتثبيت الشعب الفلسطيني؛ من خلال رفض تصفية القضية الفلسطينية القائم على تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.