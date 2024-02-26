محافظ كفرالشيخ ينعى ضحايا حادث غرق معدية نكلا بالجيزة

نعى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع إثر غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، والذى ألّم بوفاة ٨ أشخاص من أبناء قرية ميت الديبة بمحافظة كفرالشيخ.

أعرب محافظ كفرالشيخ، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وجه محافظ كفرالشيخ، لوكيل وزارة التضامن الإجتماعى بكفرالشيخ بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا على متابعته الدقيقة للحادث وتقديم الدعم اللازمة لأسر الضحايا.

و المتوفين من أبناء القرية هم: إيهاب محمد عبدالنبي قطب الشناوي، وجرى استخراج الجثة، وعبدالرحمن ياسر فتحي عبدالوهاب، وسامي فؤاد عابدين قطب سعد الدين، وسيف إبراهيم هنداوي سعد يونس، ومحمود إبراهيم محمود خليل.

وقال مصدر بمحافظة كفر الشيخ، أن المركب كانت تقل عمالًا في شركة مقاولات اثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الانشاء بالقرب من موقع الحادث.

وتبين أن المركب كان يقل 14 عاملا لقى 8 منهم مصرعهم واستخرج الاهالي وقوات الانقاذ النهري 6 على قيد الحياة، وأضافت التحريات ان الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة ورجحت التحريات، ان الحمولة الزائدة وراء غرق المركب.