أستاذ عبري يكشف السبب الحقيقي لرغبة نتنياهو لإطالة الحرب في غزة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي رفعت شعار "معًا سننتصر" بعد عملية "طوفان الأقصى" التي حدثت في السابع من أكتوبر، ولكن هذا لم يستقر طويلاً مع الخسائر الفادحة لجيش الاحتلال، خلاف عدم المساواة في الخسائر، فالبعض يخضع لتجنيد داخل دولة الاحتلال، والبعض الآخر لا يتجند، وهذا قد يؤدي إلى انفجار الوضع داخل دولة الاحتلال.

وأضاف "أنور"، خلال حواره مع الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بعض المتدينين في دولة الاحتلال يرفضون التجنيد، ويرفضون فكرة دولة الاحتلال، لأنهم يرون أن إنشاء دولة الاحتلال اعتراض على قرار السماء، وهذا قد يؤدي إلى زيادة الأوضاع سوءًا داخل دولة الاحتلال خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن أهالي الأسرى الإسرائيليين يتهمون رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم الاهتمام بصفقة الإفراج عن الأسرى، مشيرًا إلى أن نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب على حساب المدنيين والأسرى الإسرائيليين، لأنه يعلم بأن إنهاء الحرب تعني محاكمته.