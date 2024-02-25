أستاذ عبري: الحرب على قطاع غزة وصلت إلى حافة الهاوية

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن الحرب على قطاع غزة وصلت إلى حافة الهاوية، مشيرًا إلى أن القاهرة حذرت من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي القدس من استهداف المنازل وهدمها، فهذه الأمور كانت تجعل مصر تُحذر من انفجار الأوضاع، وهذا ما حدث مؤخرًا.

وأضاف "أنور"، خلال حواره مع الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هو من يقود المشهد الآن في دولة الاحتلال مستغلا ضعف وفساد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

ولفت إلى أن اليمين المتطرف أصبح لديه تأثيرا كبيرا داخل حكومة دولة الاحتلال، وأصبح يقود أجهزة الأمن التي كانت تُلاحق الإرهاب اليهودي داخل دولة الاحتلال، لأن هؤلاء فوضويين وخارج السيطرة، وهددوا رئيس الوزراء الأسبق بالاغتيال.