رونالدو يقود النصر لفوز مثير على الشباب في ديربي الرياض

حقق فريق النصر انتصارًا مثيرًا على نظيره الشباب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في إطار ديربي الرياض ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي.

افتتح النصر التسجيل عن طريق ركلة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو بنجاح في الدقيقة 21، وعادل الشباب النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر ركلة جزاء سجلها يانيك كاراسكو.

وفي الشوط الثاني، أعاد أنديرسون تاليسكا التقدم للنصر بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 47، لكن الشباب لم يستسلم وعاد للتعادل مرة أخرى في الدقيقة 67 عن طريق كارلوس جونيور.

وفي الدقيقة 86، حسم تاليسكا المباراة بتسجيله الهدف الثالث للنصر بعد تمريرة رائعة من رونالدو.

وبهذه النتيجة، يرفع النصر رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بالدوري السعودي، فيما يتجمد رصيد الشباب عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

