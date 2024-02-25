«الضفة الأخرى» يعرض إنفوجراف «تأثير حرب غزة على سلاسل الإمداد والتموين والاقتصاد العالمي»

عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخرى»، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إنفوجرافًا بعنوان «تأثير الحرب في غزة على سلاسل الإمداد والتموين والاقتصاد العالمي».

وكشفت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، خلال الانفوجراف أن العدوان الإسرائيلي على غزة وضع الشرق الأوسط على صفيح ساخن، فضلا عن أن الحرب على غزة تنذر بمزيد من ارتفاع معدلات التضخم عالميا، موضحة أن حركة التجارة الإقليمية والعالمية تأثرت على النحو التالي:

ـ فقدت قناة السويس 40% من عائداتها نتيجة تراجع حركة التجارة

ـ تراجع عدد السفن العابرة للقناة لـ544 سفينة بانخفاض 41% للحمولة

ـ 1.7% تراجعا بالنمو الاقتصادي العالمي لارتفاع أسعار الوقود 10%

ـ الناتج الإجمالي العالمي مهدد بفقدان تريليون دولار جراء انخفاض النمو

ـ تراجع سلاسل الإمداد بسبب مخاوف الحرب أدى لارتفاع أسعار السلع

ـ المخاوف من اتساع الحرب أدى لارتفاع هائل بأسعار الذهب كملاذ آمن

ـ خبراء الاقتصاد يحذرون من زيادة الديون وتأثر ميزانيات الدول الفقيرة

وأوضحت أن الأرقام لا تكذب والمؤشرات التي وردت في العرض السابق تؤكد على ما أصاب العالم من أضرار على الصعيد الاقتصادي والتنموي وما تعنيه تلك الأرقام أن تكلفة تلك الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني يدفع فاتورتها العالم كله بدرجات متفاوتة ليبقى الجزء الأكبر من تلك الفاتورة واقعا على الدول المتماسة مع بؤرة الصراع ومصر في مقدمة تلك الدول لتصبح مصر في مواجهة مع تحدي جديد وإضافي لجملة التحديات التي تواجهها على الصعيدين الاقتصادي والتنموي.