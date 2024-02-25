داليا عبد الرحيم: الحرب على غزة خلقت مناخًا ملائمًا لتهديدات الجماعات الإرهابية

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إن اندلاع الحرب على غزة خلق مناخًا ملائمًا لبيانات وتهديدات من جماعات إرهابية تزعم أنها تُناصر الشعب الفلسطيني بإطلاق موجة من عمليات انتقامية وعقابية نتيجة تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي وإعلاء خطاب الكراهية والتحريض ضد الآخر سواء من قبل إعلام الجماعات المتطرفة على اختلاف توجهاتها، أو من قبل إعلام الجانب الصهيوني.

وتابعت أن ذلك أدى وقد يؤدي كنتيجة منطقية إلى زيادة العمليات الإرهابية على مستوى العالم في الفترة الحالية والقادمة، نظراً لصعوبة التوقع الأمني والسيطرة على هذا النوع من العمليات، خصوصًا عمليات الذئاب المنفردة والتي تقع بفعل متطرفين في الغالب لا ينتمون بشكل تنظيمي إلى أي من الجماعات الإرهابية، وتلقوا الفكر المتطرف من خلال الفضاء السيبراني الذي لا يزال مشحون بزخم الترويج للأفكار المتطرفة.

وأضافت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يجري في غزة من عدوان متوحش على الشعب الفلسطيني يُساعد على تنامي وانتشار جماعات التطرف والإرهاب، ويجذب لها الأنصار والمؤيدين خاصة من الشباب في العالم العربي والإسلامي؛ بل ومن داخل الدول الغربية ذاتها؛ متأثرين بالخطاب الدعائي لتلك الجماعات التي ترفع شعار نصرة أهل غزة.