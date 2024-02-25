محمود فوزي: مرحلة التشخيص انتهت ونحتاج لحلول تطبيقية



قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يستعد لبدء الجلسات الاقتصادية المتخصصة غدا، الإثنين، بحضور الحكومة وخبراء ومتخصصين.



ونوه فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، ان الجلسات الاقتصادية المتخصصة ستعقد في مدة 4 ايام، لافتا الي انها ستركز على التضخم والاستثمار والعدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه التصدير وملكية الدولة وعجز الموازنة.



ونوه أن هذه المناقشات التي ستعقد خلال 4 أيام ليسوا للتشخيص وإنما لوضع حلول تطبيقية قصيرة الأجل



ونوه ان ما تعرض له الاقتصاد المصري الفترة الماضية، أدى إلى دارية الجميع بما نمر به، متابعا:" مرحلة التشخيص انتهت ونحتاج لحلول".



وأكمل أن سيتم بدء الحوار الاقتصادي غدا على خلفية عقد راس الحكمة:" الاجتماع سيكون بحضور من المتخصصين والحكومة من أجل حلول تطبيقية على ارض الواقع ".



واختتم أنه سيتم رفع مخرجات جلسات المحور الاقتصادي المقبلة إلى رئيس الجمهورية بعد توافق المشاركين عليها .

