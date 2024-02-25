إنتر ميلان يسحق ليتشى برباعية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزًا ساحقًا على ليتشى، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، ليُعزز صدارته للترتيب.

افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 15، ثم أضاف نيكولو فراتسى الهدف الثاني في الدقيقة 54، وعاد مارتينيز ليُسجل الهدف الثالث في الدقيقة 65، واختتم ستيفان دي فري الرباعية في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز، يرفع إنتر ميلان رصيده إلى 66 نقطة من 25 مباراة، بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس الوصيف، بينما يتواجد ليتشى في المركز 14 برصيد 24 نقطة.

