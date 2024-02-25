محمود فوزي: رفع مخرجات جلسات المحور الاقتصادي المقبلة إلى رئيس الجمهورية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الحوار الوطني لديه مجموعة من التوصيات المهمة على المستوى المجتمعي خاصة قطاعي التعليم والصحة ، لافتا إلى ان الحكومة تعمل على تنفيذ كافة المخرجات على كل المستويات دون أولويات محددة.



وأكمل فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، بأن الخطة التي وضعتها الحكومة ليست بها أولويات وإنما تطبيق شامل لكل المحاور الثلاث في توقيت واحد بحسب اختصاص كل وزارة أو هيئة أو جهة.



وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مشروعات القوانين المطلوبة يتصور أن يتم إعدادها في أسرع وقت خاصة وأن الأفكار بها واضحة.



وواصل:" رفع مُخرجات جلسات المحور الاقتصادي المقبلة إلى السيد رئيس الجمهورية بعد توافق المشاركين عليها".



وأكد رئيس الامانة الفنية للحوار الوطني على أنه لا حجر على أي آراء بمناقشات الحوار الاقتصادي، وسنعلن كافة التفاصيل للرأي العام.