أمين مجلس الإمارات للمستثمرين: صفقة "رأس الحكمة" جوهرة نادرة وملتزمون تجاه السوق المصرية

أكد جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الإمارات كقيادة وحكومة ملتزمين تمامًا تجاه السوق والاقتصاد المصري؛ حيث بدء هذا الالتزام منذ فترة التسعينيات، وتم ضخ ما يعادل 30 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري.

وأضاف الجروان، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن الإمارات لها خبرة ورؤية في الاقتصاد المصري من أعلى الهرم الاستثماري إلى المستثمر الإماراتي العادي وللإمارات أكثر من 2000 شركة مسجلة في جمهورية مصر العربية.

وأشار جمال الجروان، إلى أن العديد من المؤسسات والشركات الإماراتية حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصري، مؤكدًا أن هناك أكثر من 3000 فرصة استثمارية عرضت على الإمارات خلال الخمس سنوات الماضية، ولكن مشروع تطوير رأس الحكمة جوهرة في الاستثمار بسبب موقعها الساحر وتعتبر صفقة قليلة أو نادرة.

وتابع: "الإمارات تعمل في الاستثمار في أكثر من 90 دولة ولكن الدولة المصرية في المنطقة هي الأولوية لتوجه المستثمر الإماراتي إليها".