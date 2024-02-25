ضبط المتهم بسرقة بطاريات السيارات أسفل أحد الكباري بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات السيارات أسفل أحد الكبارى بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة



وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات السيارات أسفل أحد الكبارى بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط المذكور (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).. وأقر بأنه وراء ارتكاب العديد من وقائع سرقة البطاريات وتصريف متحصلات السرقة لدى عميله (ميكانيكى "له معلومات جنائية").. تم ضبطه وبحوزته عدد (3 بطاريات سيارات).. وبمواجهته أقر بشرائه المسروقات رغم علمه كونها من وقائع سرقة، وأضاف بإرتكابه (3) وقائع سرقة أخرى مماثلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.