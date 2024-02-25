وسط حضور جماهيري كبير.. شيرين عبدالوهاب تتألق في حفل غنائي ببيروت

أحيت صوت مصر والوطن العربى شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما على مسرح فورم دي بيروت وسط تجهيزات لايف بمواصفات عالمية وبحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وصعدت شيرين على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بكامل اناقتها مرددة لأغنية "نساي" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي استقبلها بعبارات "وحشتينا يا شيرين" والتي من جانبها علقت علي حفاوة الإستقبال قائلة :" وانتم كمان وحشتوني".حبه جنة" ، "الوتر الحساس" ،"كلام عينيه"، "أنا فى الغرام" ، "عين وننى"، "أنا كتير" ،"مشاعر" ،"كلها غيرانه" ، "كده يا قلبي" و"حبيته وبيني وبين نفسي" ، “عين ونني” ، “على بالي” ، “بحبك انت" .. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين.

وشارك في إحياء فقرات الحفل ديسكو بيروت وكريستين درامز وجاى مانوكيان ويقوم بالتنظيم فادى أبو عاص FA Production وتامر عبد المنعم pmg وإضاءة حاتم الخولي وصوت احمد عبد القادر

وتألقت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في إحياء ختام حفل أولى الليالي السعودية المصرية التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ وشارك فى إحياء الحفل بحضور كبار نجوم الفن والإبداع.

كما تصدرت أغنية "الدهب" التى أطلقتها شيرين عبد الوهاب مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد عودة قوية لها وهي كلمات تامر حسين ولحن مدين.

https://www.instagram.com/reel/C3xuCuLMJt_/?igsh=MWQyY205cDFvemZ1eg==