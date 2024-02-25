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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يوضح حجم إصابة زيزو

زيزو نجم الزمالك
زيزو نجم الزمالك
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أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبو سليم الليبي التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وقال محمد أسامة في تصريح صحفي،  إن الجهاز الطبي والفني فضلا منح "زيزو" الراحة عقب تعرضه للإصابة، من أجل لتجهيزه للمباريات المُقبلة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

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