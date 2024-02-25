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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث انقلاب سيارة نقل في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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لقي شاب مصرعه في الحال وبينما تعرض خمسة آخرون لإصابات في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق محور الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون في محافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم. 

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث بطريق محور الضبعة، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وبالفحص تبين وقوع الحادث في الكيلومتر 23 على طريق الضبعة في اتجاه القاهرة، حيث انقلبت سيارة نصف نقل مع نفسها.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وهم كل من:" س.م، 33 سنة، ذكر من كفر الشيخ، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص الطبي، م.ش، 33 سنة، ذكر من كفر الشيخ، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص الطبي، ا.ع، 55 سنة، ذكر من كفر الشيخ، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص الطبي، ع.ع، 24 سنة، ذكر من الدلنجات، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص الطبي، ا.م، 36 سنة، ذكر من كفر الشيخ، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص الطبي"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وكما أسفر الحادث عن وفاة :" م.ص"، 23 سنة، ذكر من قنا، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ المتوتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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