"الأونروا": دعواتنا لإرسال المساعدات العاجلة لشمال غزة قوبلت بالرفض

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني من خطر المجاعة في شمال قطاع غزة، مؤكدًا أن دعواته ومؤسسات دولية أخرى لإرسال مساعدات إنسانية غذائية إلى المنطقة قوبلت بالرفض.

وفي تصريح نشره عبر صفحته على منصة "إكس"، مساء اليوم الأحد، قال لازاريني إن دعواته لإرسال المساعدات لشمال القطاع لقيت آذانا صماء، مشيرًا إلى أن "الأونروا" تمكنت آخر مرة من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة في 23 يناير الماضي.

وأضاف: "منذ آخر قافلة وصلت، حذرنا من المجاعة التي تلوح بالأفق في شمال القطاع، وناشدنا من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم".

وشدد لازاريني على أنه يمكن تجنب المجاعة إذا تم السماح بدخول المزيد من قوافل الغذاء إلى شمال غزة بشكل منتظم، وذلك من خلال توفر الإرادة السياسية الحقيقية.