الزمالك يهزم أبو سليم الليبي ويحسم صدارة المجموعة الثانية بالكونفدرالية

فاز فريق الزمالك، بهدفين لهدف، على حساب أبوسليم الليبي، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، في اللقاء الذى أقيم على ملعب 19 مايو بالجزائر.

جاء اللقاء مثير بين الفريقين وسجل ثنائي الفارس الأبيض اللاعب ناصر منسي في الدقائق 7 و48، بينما سجل هدف أبوسليم الليبي اللاعب ايهاب المقلش في الدقيقة 75.

خاض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 13 في المركز الأول لصدارة المجموعة وحسم الصدارة وتأهل إلي ربع النهائي، بينما يأتي أبوسليم الليبي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وساجرادا ثالثا برصيد 4 نقاط، وسوار الغيني رابعا بدون نقاط.