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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مرموش يُنقذ فرانكفورت من الهزيمة أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت
آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج
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أنقذ الدولي المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت من هزيمة أمام فولفسبورج بتسجيله هدف تعادل قاتل في الدقيقة 92 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الألماني.

تقدم فولفسبورج بهدفين عن طريق ماكسينس لكرواكس وكيفن بيهرينس في الدقائق 2 و36، بينما سجل لفرانكفورت فيليب ماكس في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 92، سجل مرموش هدف التعادل القاتل لفريقه بعد مراوغة رائعة وتسديدة قوية هزت شباك فولفسبورج.

يُقدم عمر مرموش أداءً مميزًا مع آينتراخت فرانكفورت منذ انضمامه للفريق، وبات أحد أهم لاعبيه في خط الهجوم، وساهم فى تسجيل 20 هدفًا.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت إلى 34 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يرتفع رصيد فولفسبورج إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

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