الدوري السعودي.. رونالدو يقود هجوم النصر أمام الشباب في ديربي الرياض

أعلن الجهاز الفني لفريق النصر عن تشكيله الرسمي لمباراة الديربي المرتقبة أمام الشباب، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في إطار الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

يعتمد النصر على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم الفريق وتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري

خط الوسط: علي لاجامي - مارسيلو بروزوفيتش - عبدالله الخيبري

خط الهجوم: أنديرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

يسعى النصر لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، بينما يأمل الشباب في تحقيق مفاجأة وتحسين موقعه في الترتيب.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العبسي

خط الدفاع: نادر شراري - رومان سايس - إياجو سانتوس - حمد اليامي

خط الوسط: جوستافو كويلار - إيفان راكيتيتش - متعب الحربي

خط الهجوم: كارلوس جونيو - حبيب ديالو - يانيك كاراسكو.