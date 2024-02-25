الدوري الإيطالي.. لاوتارو يقود هجوم إنتر ميلان في مهمة تعزيز الصدارة أمام ليتشي

يواجه إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي، نظيره ليتشي، صاحب المركز الرابع عشر، مساء اليوم الأحد في الجولة الـ26 من الكالتشيو.

يعتمد سيميوني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان على ثنائي هجومه القوي، لاوتارو مارتينيز وأليكسيس سانشيز، لقيادة الفريق نحو تحقيق الفوز وتعزيز صدارته.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أوديرو

خط الدفاع: كارلوس أوجوستو - دي فري - بيسيك

خط الوسط: ديماركو - مخيتاريان - أصلاني - فراتيسي - دومفريس

خط الهجوم: سانشيز - لاوتارو

يدخل إنتر ميلان المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في المباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، بينما يسعى ليتشي لتحقيق مفاجأة والابتعاد عن منطقة الخطر.

يتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، حيث يمتلك الفريقان أسلحة هجومية قوية، تشير التوقعات إلى فوز إنتر ميلان، لكن ليتشي قد يُشكل تهديدًا على مرمى الأفاعي.

ويحتل إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة فيما يأتي ليتشي في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

