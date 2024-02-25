إصابة قوية لزيزو في مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي

تعرض أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك لإصابة قوية، في نهاية الشوط الأول للقاء أبوسليم الليبي الذي يقام مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يعلن طبيب الزمالك عن حجم إصابة اللاعب خلال ساعات قليلة.

وتقدم فريق الزمالك بهدف للاشئ، على حساب فريق أبوسليم الليبي بالشوط الأول من اللقاء على ملعب 19 مايو بالجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف الزمالك في الشوط الأول عن طريق المهاجم ناصر منسي بالدقيقة 7، وأضاع الفارس الأبيض أكثر من فرصة خطيرة بعد تسجيله للهدف.

خاض الزمالك الشوط الأول بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.