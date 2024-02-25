ads
الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نابولي يقع في فخ كالياري القاتل بالدوري الإيطالي

نابولي وكالياري
نابولي وكالياري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتنص فريق كالياري تعادلًا قاتلًا من نظيره نابولي، بهدف لمثله، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانت إليا" في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

سيطر نابولي على مجريات اللعب في الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 65 عن طريق مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي تابع كرة عرضية برأسية رائعة هزت شباك كالياري.

حاول كالياري العودة إلى المباراة في الشوط الثاني، لكن نابولي حافظ على تنظيمه الدفاعي ومنع أصحاب الأرض من الوصول إلى مرماه.

واستمرت النتيجة على هذا الحال حتى الوقت بدل الضائع، وعندما ظن الجميع أن نابولي سيخرج من المباراة بفوزٍ ثمين، خطف زيتو لوفومبو هدف التعادل لكالياري في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، من تسديدة قوية هزت شباك نابولي.

وبهذا التعادل، رفع نابولي رصيده إلى 37 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول الدوري الإيطالي، فيما رفع كالياري رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر.
 

نابولى كاليارى الدورى الإيطالى