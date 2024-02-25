نابولي يقع في فخ كالياري القاتل بالدوري الإيطالي

اقتنص فريق كالياري تعادلًا قاتلًا من نظيره نابولي، بهدف لمثله، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانت إليا" في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

سيطر نابولي على مجريات اللعب في الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 65 عن طريق مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي تابع كرة عرضية برأسية رائعة هزت شباك كالياري.

حاول كالياري العودة إلى المباراة في الشوط الثاني، لكن نابولي حافظ على تنظيمه الدفاعي ومنع أصحاب الأرض من الوصول إلى مرماه.

واستمرت النتيجة على هذا الحال حتى الوقت بدل الضائع، وعندما ظن الجميع أن نابولي سيخرج من المباراة بفوزٍ ثمين، خطف زيتو لوفومبو هدف التعادل لكالياري في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، من تسديدة قوية هزت شباك نابولي.

وبهذا التعادل، رفع نابولي رصيده إلى 37 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول الدوري الإيطالي، فيما رفع كالياري رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر.

