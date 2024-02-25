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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بهدف منسي.. شوط أول زملكاوي أمام أبوسليم الليبي في الكونفدرالية

منسي لاعب الزمالك
منسي لاعب الزمالك
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تقدم فريق الزمالك بهدف للاشئ، على حساب فريق أبوسليم الليبي بالشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب 19 مايو بالجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

جاء هدف الزمالك في الشوط الأول عن طريق المهاجم ناصر منسي بالدقيقة 7، وأضاع الفارس الأبيض أكثر من فرصة خطيرة بعد تسجيله للهدف .

خاض الزمالك الشوط الأول بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

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