التموين: مد فترة الأوكازيون حتي منتصف مارس المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاريا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في منتصف مارس المقبل.

وصرح أحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، بأن عدد المحال التي شاركت في الاوكازيون حتى الآن وصل إلي 3 آلاف محل متنوع ما بين ملابس ومصنوعات جلدية وأدوات منزلية، مشيرا إلى أن قرار الوزير بمد الأوكازيون الهدف منه هو تنشيط التجارة الداخلية واستفادة المواطن من التخفيضات الموجودة به.

وكان وزير التموين قد أصدر قرارا ببدء الأوكازيون في الربع الأول من الشهر الجاري، ونص القرار الصادر أن يكون الاوكازيون لمدة شهر وأن يكون لكل محال أسبوعين.

كما شدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

وشدد أيضا على إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.

وأكد أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة أن الهدف من الأوكازيون هو خلق حالة رواج تجارى، مشيرا إلى أن الأوكازيون يزيد من القوه الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة على السلع.

وأشار إلى أن وزير التموين للجهات الرقابية هى التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الاوكازيون وسعر بعد دخول المحال فى الاوكازيون، مضيفا أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة فى الأوكازيون.