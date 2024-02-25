كوكا ينقذ الأنيا سبور أمام فاتح قراجمرك بالدوري التركي

نجح الدولي المصري أحمد حسن كوكا في إنقاذ فريقه ألانيا سبور من الهزيمة أمام فاتح قراجمرك، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 95 من المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري التركي.

افتتح فاتح قرا أهداف المباراة في الدقيقة 24 عن طريق فالانتين إيزيريتش، قبل أن يُطرد ريان مينديز لاعب الفريق في الدقيقة 33، ليُكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، ضغط ألانيا سبور بقوة على مرمى فاتح قراجمرك، ودخل أحمد حسن كوكا بديلًا في بداية الشوط.

وفي الدقيقة 95، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ألانيا سبور، سجلها كوكا بنجاح ليُعادل النتيجة ويخطف نقطة ثمينة لفريقه.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد ألانيا سبور إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر في الدوري التركي، فيما تجمد رصيد فاتح قراجمرك عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

