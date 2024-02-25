بعد مرور 15 دقيقة.. الزمالك يتقدم على أبوسليم الليبي بهدف

تقدم فريق الزمالك، بهدف للاشيء على حساب فريق أبوسليم الليبي؛ وذلك بعد مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الأول، باللقاء الذي يقام على ملعب 19 مايو بالجزائر ضمن مباريات الجولة الـ 5 لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية .

جاء هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 7 .

يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.