انطلاق معسكر منتخبي 2005 و 2008 بحضور علاء نبيل ومحمد يوسف

انطلق معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، اليوم الأحد، بالقاهرة في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها أكتوبر المقبل.

حرص علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ، ومحمد يوسف مساعد المدير الفني للاتحاد على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر .

وأكد نبيل في كلمته للاعبين أن عليهم اغتنام الفرصة وبذل قصارى جهدهم للحفاظ علي تواجدهم في المنتخب مشددا على أن اتحاد الكرة سيوفر لهذا المنتخب كل الإمكانات اللازمة للنجاح وتحقيق الأهداف المطلوبة خاصة وأن هذا المنتخب هو مستقبل الكرة المصرية .

من جانبه ، قال محمد يوسف إنه سيكون علي تواصل دائم بالجهاز الفني من أجل توفير كل الاحتياجات وسيكون هناك برنامج إعداد قوي للمنتخب من أجل الوصول لكأس العالم وهو الهدف الأساسي .

وتحدث وائل رياض ووجه الشكر للمدير الفني لاتحاد الكرة ومساعده على التواجد ومساندة المنتخب ، مشددا علي ضرورة التركيز والانضباط داخل وخارج المنتخب من أجل تحقيق إنجاز للكرة المصرية.

وأدي منتخب الشباب مرانه الأول علي ملعب فندق الإقامة ، واستمر لمرة ساعة شهدت فقرات بدنية وحرص علاء نبيل ومحمد يوسف علي حضور المران.

علي صعيد متصل ، توجه علاء نبيل ومحمد يوسف بعد ذلك إلي معسكر منتخب الناشئين مواليد 2008 وحرصا على الاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة أحمد الكأس واللاعبين للتأكيد علي دعم اتحاد الكرة لهم خلال المرحلة المقبلة وتوفير المناخ اللازم للنجاح .

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