في مثل هذا اليوم.. مقتل وإصابة 500 شخص إثر زلزال ضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 25 شهر فبراير من كل عام، ذكرى مرور عامين علي حدوث زلزال ضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 388.

زلزال جزيرة سومطرة

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة جزيرة سومطرة بإندونيسيا، الذي وقع على عمق 12.3 كيلومتر (7.6 ميل) وكان مركزه في باسامان، وأُسفر عن وفاة ما لا يقل عن 12 شخصًا، وإصابة 388، وفقدان أربعة آخرين، مخلفًا أضرار جسيمة في عدة مناطق.

هزة أرضية

حدث الزلزال نتيجة الانزلاق الجانبي الأيمن في صدع سومطرة العظيم، وعلى وجه التحديد، حدث في جزء أنغكولا الذي كان مسؤولا عن زلزال آخر في عام 1892، حسبما أوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء.

كما أوضحت وكالة الفضاء وعلم المناخ والجيوفيزياء، أن قطاع أنغكولا قادر على إحداث زلزال بقوة 7.6 درجة، ولم يطلق زلزال 25 فبراير كل الإجهاد الزلزالي على هذا القطاع.

وقال مرصد الأرض في سنغافورة إن جزءًا صغيرً فقط من الصدع قد تمزق ؛ بطول 10 كيلومترات تقريبا، ومتوسط انزلاق قدره 10 سنتيتر، وقبل أربع دقائق من حدوث الزلزال حدثت هزة مستبقة بلغت قوتها 5.2 درجة.

شعر سكان باسامان بارات، ويست باسامان ريجنسي بالزلزال، الذى وقع مركزه على سفوح جبل تالاكماو.

وحتى الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي يوم 27 فبراير، سجلت 124 هزة ارتدادية بواسطة وبلغت قوتها 5.1.