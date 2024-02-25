إزالة 8 حالات تعدٍّ جديدة على أملاك الدولة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة خلال ثانى أيام المرحلة الثانية من الموجة عن إزالة ٨ حالات تعدى تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز الزرقا على مساحة ٥٠٤ أمتار مربع.

وفى هذا السياق، بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها على مدار اليومين ٢١ حالة بمساحة اجمالية ١٢٦٤متر مربع.

وأشارت “عوض” مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.

وأضافت أن المرحلة الأولى التى بدأت مطلع فبراير الجارى واستمرت حتى يوم ١٦ من ذات الشهر قد تم خلالها إزالة ١٨٢ حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالى مساحة ٢٠٢٠٦ متر مربع و٨ حالات تعدى على الأراضى الزراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية على مساحة ٢٢٧ فدان و٦قيراط و١٧ سهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستى لتحقيق المستهدف من الموجة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، لافتة الى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى وبكل حزم للتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.