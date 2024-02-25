الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم

لا يزال سعر الذهب في مصر مستقرا مع ختام تعاملات اليوم الأحد داخل محلات الصاغة بعد أن أظهر هبوطا حادا في تداولات أمس.

استقر سعر عيار 21 مسجلا 2900 جنيه للبيع و3 آلاف جنيه للشراء وعيار 24 نحو 3314 جنيها للبيع و3428 جنيها للشراء والجنيه الذهب 23.2 ألف جنيه للبيع و24 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 14 نحو 1938 جنيها للبيع و2005 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 2485 جنيها للبيع و2571 جنيها للشراء وأوقية الذهب نحو 2035 دولارا للبيع و 2036 دولارا للشراء .