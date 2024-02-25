ads
الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

محمد فايز فرحات: الصين من أكثر الدول دعمًا للقضية الفلسطينية

محمد فايز فرحات،
محمد فايز فرحات، مدير مركز الاهرام للدراسات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن إرسال الصين لأسطول بحري بالمنطقة هو تعبير واضح بأنها لن تسمح للقوى الغربية والولايات المتحدة بالسيطرة على البحر الأحمر.

وأضاف فرحات، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن على الصين مراجعة قرار الأسطول البحري بسبب عدم تهديد سفنها لهجمات الحوثيين، مؤكدًا أنها من أكبر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن علاقات الصين مع العالم الخارجي عن طريق التجارة حيث تقترب إلى 6 تريليونات في العام، مضيفًا أنها من أكثر الدول التي تستفيد من البحر الأحمر وحرية الملاحة.

وأردف أن الصين من أكثر الدول التي تهتم بحرية الملاحة بسبب التجارة، مشيرًا إلى أن بكين تسعى لكسب دول العالم من أجل حماية تجارتها في المضايق البحرية المهمة في العالم.

محمد فايز فرحات إرسال الصين لأسطول بحري البحر الاحمر