استشاري نفسي: 93% من حياة الإنسان مبنية على العلاقات

قالت الدكتورة يمنى عمر، استشاري الصحة النفسية، إن حياة الإنسان مبنية على العلاقات سواء العلاقات الأسرية أو العاطفية أو الاجتماعية سواء في العمل أو في الشارع ، مشيرة إلى أن 93% من حياة الإنسان مبنية على العلاقات.

وتابعت "عمر"، خلال حوار مع الإعلامية شيري عبد الله، ببرنامج "one way"، المذاع على فضائية “النهار”، أن الابتزاز العاطفي هو كل ما يؤخذ من الإنسان تحت ضغط العاطفة، مشيرة إلى أن البعض يستغل العاطفة او طيبة الإنسان للحصول على بعض الأشياء بدون وجه حق، ومن يقوم بهذا الأمر يشعر الطرف الآخر بعقدة الذنب.

ولفتت إلى أن الكثير من الأسر تستغل الابتزاز العاطفي، مثل مساومة الأبناء على فعل شيء معين أو عدم حبه بشكل جيد، وهذا يؤدي إلى وجود طفل غير قيادي، ومن السهل السيطرة عليه.

وأضافت أن الشخص السام يقوم باللعب على نقطة ضعف الطرف الآخر، مشيرة إلى أن الشخص السام يكون في الأغلب تعرض لمقارنات في طفولته، أو الكبت في الصغر، وهذا يخلق شخص سام بصورة كبيرة.