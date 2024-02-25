مدرب فيوتشر: سعيد بالأداء والنتيجة أمام سوبر سبورت

أعرب تامر مصطفى المدير الفني لفريق فيوتشر، عن رضاه بالتعادل أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية الأفريقية بهدف لكل فريق، مساء اليوم الأحد.

وقال تامر مصطفى خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: سعيد بالنتيجة والأداء، واجهنا فريق جيد يمتلك عناصر مميزة، وواجهنا ظروف صعبة، سفر لمدة طويلة فضلاً عن المناخ المختلف عن مصر، ولكن في النهاية قدمنا مردود وأداء جيدين، وأظهرنا شخصية مختلفة.

أضاف: سعيد بالنقطة التي حصلنا عليها في ظل تلك الظروف، لم نتأهل بعد، هناك مباراة بين الهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري نتيجتها ستحسم التأهل.

وتابع: القادم بالتأكيد سيكون أصعب في حالة التأهل وسيكون له إستعداد مختلف.

وخاض فيوتشر تشكيل سوبر سبورت بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، محمد نصير، علي زعزع، هشام عادل

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

