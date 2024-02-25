خبير يكشف عن سبب الأزمة الاقتصادية

قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة متغيرات حدثت خلال السنوات الأخيرة على المستوى العالمي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن مصر تأثرت بصورة كبيرة بأزمة كورونا، حيث قامت الدولة بإغلاق الاقتصادي جزئيًا، وهذا أثر على النمو الاقتصادي، ومعدل التشغيل، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع "أبو الفتوح"، خلال حواره مع الإعلامية شيري عبد الله، ببرنامج "one way"، المذاع على فضائية “النهار”، أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لكثير من المشاكل العالمية مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية في العالم مثل القمح والنفط، خلاف حدوث أزمة في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن مصر تأثرت بصورة كبيرة اقتصاديًا بسبب الأسباب السابقة التي أدت لشح العملة الأجنبية، خلاف استيراد الدولة المصرية أكثر من 70% من الاحتياجات من الخارج، وهذا أدى لوجود عجز كبير في الميزان التجاري.