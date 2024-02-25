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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية جنوب كريات شمونة دعمًا لغزة

حزب الله يستهدف مواقع
حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، عن استهدافه مرابض مدفعية جيش الاحتلال ومواقع انتشار جنوده جنوب كريات شمونة، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

وجاء في بيان "حزب الله" أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 16:30 من بعد ظهر يوم الأحد 26-02-2024 مرابض مدفعية جيش الاحتلال ومواقع انتشار جنوده جنوب كريات شمونة بصواريخ وقذائف المدفعية".

وأكد البيان أن "هذا العمل يأتي في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وشعبه، ودعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".

حزب الله دعما للشعب الفلسطيني غزة جيش الاحتلال كريات شمونة