مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن لم يطلع بعد على خطة عملية رفح الفلسطينية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح الفلسطينية.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن سوليفان قوله، في تصريح صحفي، إن "الولايات المتحدة تواصل متابعة التطورات في قطاع غزة عن كثب، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ووقف العنف، واستئناف المفاوضات."

وأضاف سوليفان أن "الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين، وتؤمن بأن السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن ومزدهر لكلا الشعبين."

وتأتي تصريحات سوليفان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وخلّف أكثر من 29 ألف شهيد، و69 ألف جريح، ودّمر آلاف المنازل والمنشآت.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها الخانق على قطاع غزة، الذي يمنع دخول المواد الغذائية والدوائية، ويُفاقم من الأوضاع الإنسانية المتردية.

وتُطالبُ الفصائلُ الفلسطينيةُ بوقفِ العدوانِ الإسرائيليِّ ورفعِ الحصارِ عنْ قطاعِ غزةِ، وتطبيقِ قراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ، وإقامةِ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ على حدودِ الرابعِ منْ يونيوِ عامِ 1967، وعاصمتُها القدسُ الشرقيةُ.