الإعلامى " محمود سعد " فى ضيافة جامعة عين شمس خلال ندوة "عطاء"

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ندوة "عطاء" التى استضافت الإعلامي محمود سعد، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على الأنور عميد كلية الطب، جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من مديرى مستشفيات الدمرداش ورؤساء الأقسام، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافى للجامعة الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أهمية نشر ثقافة التبرع بالدم بين جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والحث على العطاء لما له من عائد عظيم على المتبرع والمريض، وإذا كان للصدقة والعطاء بالمال ثواب عظيم عند الله، ويضاعف أضعافًا كثيرة فإن الصدقة بالدم أعلى منزلة وأعظم أجرًا؛ لأنه سبب الحياة، وهو جزء من الإنسان، والإنسان أغلى من المال، وكأن المتبرع بالدم يجود بجزء من كيانه المادي لأخيه حبًا وإيثارًا وبها إحياء النفس التي قال عنها الله تعالى: { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا }

كما أكدت الدكتورة غادة فاروق أهمية تبنى ثقافة التبرع بالدم بشكل منتظم وليست فقط من أجل حدث محدد، مشيدة بالصورة المشرفة التى ظهر بها الشباب المصرى فى الأحداث الجسام التى تطلبت التبرع بالدم كأحداث فلسطين وحوادث الطرق، واكدت وجود مرضى كثر وأطفال فى حاجة دائمة للحصول على دم.

كما أوضحت أن التبرع بالدم يمثل دائرة مغلقة اليوم تتبرع بالدم وغدًا قد تحتاجه، فكل إنسان معرض بصور مختلفة ليكون محتاجا للدم، مؤكدة أن المصدر الوحيد للدم هو الحصول عليه من متبرع لأنه لا يمكن تخليقه أو تصنيعه.

وخلال اللقاء قدم الإعلامى القدير محمود سعد رسائل لتحفيز الشباب ليس فقط من خلال الاسهام كمتبرعين بالدم ولكن أيضا بضرورة أن يكونوا سفراء فى مجتمعاتهم لنقل ثقافة التطوع المنتظم بالدم وأكد أهمية غرس تلك الثقافة بين الأطفال وجميع فئات المجتمع.

كما أوضح أهمية نشر الوعى الصحى بأهمية التبرع بالدم وأنه لا يمثل خطورة على المتبرع اطلاقًا بل ينشط الدورة الدموية ويحفز النخاع على تكوين الدم.

كما أعلن سعد اعتزامه استضافة عدد من الأطفال مرضى انيميا البحر المتوسط لتحفيز متابعيه وتوعيتهم بأهمية التبرع المنتظم بالدم.