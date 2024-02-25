هاني شنودة: يجب على الجامعات الاهتمام بتدريس علوم الملكية الفكرية

دعا الموسيقار هاني شنودة، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، إلى ضرورة اهتمام الجامعات المصرية وخاصة الكليات والأقسام الفنية في مختلف التخصصات الموسيقية بتدريس علوم الملكية الفكرية لأهميتها، حيث أن الفن ظل يعاني سنوات طويلة من ضياع حقوق الملكية الفكرية لمؤلفاتهم والقرصنة عليها مما يتطلب الوعي بكيفية الحفاظ علي هذه الحقوق.

جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الذي نظمته كلية التربية النوعية بجامعة بنها بقاعة تحيا مصر، بحضور كلا من الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، وكلاء كلية التربية النوعية، والدكتور محمود منصور رئيس قسم الإعلام التربوي بالكلية، والدكتورة هيام النجار رئيس قسم التربية الفنية، وياسر عبد الرحمن منسق الصالون، والموسيقار فاروق سلامة، وأدار اللقاء الدكتور هاني شحته وكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف "شنودة"، أن رواد الموسيقى في مصر عانوا كثيرا من إهدار الملكية الفكرية، مشيرا إلى أهمية الدراسة والتعلم في مجالات المواهب وخصوصا الموسيقي لتنمية الحس الفني والارتقاء بالذوق العام، مؤكدا "أنا أكتر موسيقار تعامل مع النجم والزعيم عادل إمام والعمل معه كان مرحلة هامة في تاريخي، وكان أخر أعمالي معه فيلم شمس الزناتي".

من ناحيته قال الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، إن الكلية تزخر بالعديد والعديد من المواهب الفنية على اختلاف تخصصاتها، كما شارك الكثير من الطلاب بمنتخب الجامعة للموسيقي وأحرزوا العديد من الجوائز، ويأتي هذا في إطار تشجيع الجامعة بقيادة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وتبنيها للمواهب في مختلف التخصصات والمجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور محمود منصور هيبة رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة بنها أعلن عن تنظيم الصالون الثقافي الفني للموسيقي والغناء، اليوم الأحد، بمشاركة مجموعه من أكبر وألمع الفنانين، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، وتحت إشراف الدكتور هاني شحتة وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوى منسق الأنشطة الطلابية بجامعة بنها.

وكشفت، أن الحفل جاء بحضور الملحن والموسيقار الكبير والحائز علي جائزة الدولة التقديرية هاني شنودة، والملحن والموسيقار الكبير ملك الأكورديون فاروق سلامة.

بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الموسيقية المتنوعة يقدمها طلاب وأساتذة قسم التربية الموسيقية تحت إشراف الدكتورة هيام النجار رئيس القسم، وياسر عبدالرحمن أستاذ الموسيقى العربية ومنسق الصالون.

هاني شنودة

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