"الأوقاف" تنظم برنامجا رمضانيا لأكثر من "100" عالم وقارئ لإحياء ليالي الشهر الكريم

صرحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الأحد، بأنها ستطلق برنامجا رمضانيا فريدا وغير مسبوق لأكثر من مائة عالم وقارئ يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمسجد الإمام الحسين، ومئات العلماء بالمساجد الكبرى.

يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وإعدادها المبكر لبرامجها الدعوية بشكل عام وشهر رمضان المبارك بشكل خاص، وفي إطار حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة بصورة غير مسبوقة ننشر أنموذجًا منها بأسماء العلماء والقراء الذين سوف يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك (1445هـــ / 2024م) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وسوف ننشر تباعًا البرامج المتنوعة في الشهر الكريم، وذلك كما يلي: